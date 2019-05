Insigne-Napoli, Tuttosport: "Non sarà la sua ultima al San Paolo: nessuna offerta è arrivata al club"

Raffaele Auriemma scrive nell'edizione odierna di Tuttosport su Lorenzo Insigne: "In panchina ci sarà Insigne, convocato nonostante una settimana di lavoro a mezzo servizio. Sarà la sua ultima volta al San Paolo? Per il Napoli no, soprattutto perché non è arrivata alcuna offerta al club azzurro, che non si sposta dalla cifra dei 100 milioni “trattabili”. Ma sulle vicende del mercato è calato il silenzio sul Napoli che ha deciso di annullare anche stavolta la conferenza prepartita di Ancelotti. Eventualmente, di trattative parlerà solo il presidente De Laurentiis, di quelle del Napoli e anche di altri club: ieri ha dichiarato che non si sorprenderebbe se la Juve, dopo Higuain prendesse anche Sarri".