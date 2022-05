Napoli-Genoa, tutto esaurito al Maradona per l'ultima di Insigne: previsti 50mila tifosi

Notizie Napoli calcio. I tifosi del Napoli hanno risposto presente e saranno in massa al Maradona per salutare Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro disputerà la sua ultima gara tra le mura amiche prima della partenza per Toronto e per lui domenica sarà un pomeriggio ricco di emozioni.

Insigne Napoli Genoa Maradona

Addio Insigne, Maradona esaurito per Napoli-Genoa

Nonostante i dissidi degli anni passati, i tifosi azzurri vorranno omaggiare nel modo migliore Lorenzo Insigne. Come riporta Il Mattino, per la gara contro il Genoa è infatti previsto il tutto esaurito con circa 50mila spettatori sugli spalti: