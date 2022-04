Insigne-Napoli, CdM: ha un duplice obiettivo prima dell'addio

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato il momento che vive Lorenzo Insigne, arrivato ormai a cinque partite dall'addio al Napoli. In estate lo aspetta il Canada e l'avventura al Toronto, ma il capitano partenopeo ha un duplice obiettivo per chiudere al meglio la sua storia napoletana:

Insigne è all’ultimo mese della sua avventura napoletana, non vuole consegnare ai napoletani la «cartolina» del capitano che molla prima del triplice fischio. Le speranze passano anche per la sua qualità, l’ambizione di lasciare altre tracce nella storia. La medaglia d’argento della classifica dei marcatori all time del Napoli è ad un passo, Lorenzo è a un gol da Hamsik.