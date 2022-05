Napoli saluta Insigne: saranno trasmessi i 121 gol sui maxischermi

Napoli saluta Lorenzo Insigne al Maradona. Le ultime notizie da Il Mattino per quelle che saranno le iniziative preparate per salutare il capitano azzurro.

Oggi verranno trasmesse nei maxi schermi le immagini dei gol segnati con la maglia del Napoli. Non sono pochi, anzi. 121 ad oggi, con il sogno di riuscire a segnarne uno contro il Genoa per superare Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli. Sarebbe l'occasione in più per entrare nella storia del club azzurro e conquistare un altro piazzamento d'onore nel cuore di tutti i tifosi.