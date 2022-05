Il Mattino - Saluto Insigne: leggerà una lettera ai tifosi del Napoli e riceverà una targa da ADL

Napoli - E' il giorno dell'ultima partita allo stadio Maradona di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Arriva le ultime notizie da Il Mattino riguardo le iniziative che sono state preparate da oggi in poi per salutare il capitano.

Napoli: saluto Insigne, De Laurentiis consegna una targa

Profondissimo e sentitissimo l'amore vissuto da Insigne per la maglia del Napoli, per questo ci si prepara a molte iniziative che vedrà Lorenzo e i tifosi visto che sarà un momento di festa oggi sia prima che dopo la partita. Altissimi picchi di amore, bassissimi picchi di contestazione quelli vissuti a Napoli da Insigne e per questo oggi sarà molto probabile vedere delle lacrime. Una lunga giornata quella de capitano che inizierà con una piccola cerimonia già nel pre partita. Come riportato da Il Mattino, De Laurentiis consegnerà una targa a Insigne per ricordare questi 10 anni vissuti da protagonista (senza contare l'esordio nel 2009 con Mazzarri, quando Lorenzo era ancora un ragazzino). Infine, lo stesso Insigne leggerà una lettera ai tifosi del Napoli.