Insigne lascia Napoli, il Toronto l'ha ufficializzato, Cdm: oggi al Maradona sarà la prima da ex

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne ha firmato per il Toronto Fc, lo aveva già fatto alla vigilia della sfida con la Juventus, in un albergo a Roma, ma ieri il club canadese ha ufficializzato il trasferimento del giocatore che avverrà al termine di questa stagione. Allo stadio Maradona oggi sarà, di fatto, la sua prima gara ufficiale da ex. L’impegno, assicura il capitano, sarà massimo.

Insigne giocherà oggi la prima da ex al Maradona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Toronto ha definito sui propri social «un momento storico» l’accordo raggiunto con l’azzurro campione d’Europa. Poi, sull’account twitter, ha mostrato il momento delle firma. Ci sono anche le prime parole di Insigne da giocatore del Toronto: «Ciao, sono Lorenzo Insigne. Volevo salutare tutti i tifosi del Toronto e sono molto contento per la nuova avventura, voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio». Terminano così i dieci anni di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli, la città dove è nato; il club che lo ha cresciuto e poi lanciato con i professionisti. 114 gol finora (Insigne resta al Napoli fino a fine stagione) e 91 assist: un patrimonio significativo che resta negli annali della storia azzurra".