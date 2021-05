Insigne in lacrime e De Laurentiis stravolto: le reazioni al triplice fischio finale di Napoli-Verona

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta lo stato d'animo del Napoli al triplice fischio finale della gara contro il Verona. La delusione è davvero tanta nello spogliatoio degli azzurri. La Champions era un obiettivo dichiarato.

Lorenzo Insigne

NAPOLI-VERONA LA REAZIONE DELLO SPOGLIATOIO

Il quotidiano scrive: "Quando Napoli-Verona è finita e tutto sa di niente, Insigne piange e De Laurentiis è stravolto, qualsiasi programma sfila via, in quella tristezza che avvolge tutti nel «Maradona» silenzioso: e la panchina, che l’inevitabile e scontato addio di Gattuso lascerà vuota, può avere più padroni. Luciano Spalletti è stato uno dei riferimenti della campagna primaverile di De Laurentiis, che in Toscana aveva deciso di scegliere il suo allenatore: tra Livorno e Certaldo, si era capito, e quindi seguendo un percorso tattico rassicurante".