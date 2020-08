Insigne in campo, pronto ad affrontre Messi, Il Mattino: non sente dolore, Riccio gli ronzava intorno durante la rifinitura

Ultime calcio Napoli - Leo Messi appare al popolo azzurro con la pelle verde e le orecchie a trombetta. Un alieno. Lorenzo Insigne come il più umano degli umani dopo una settimana passata a fare lavoro differenziato e a far interrogare tutti sulle condizioni del suo adduttore: la risposta è arrivata ieri mattina alle 10,30 quando il Magnifico è sceso in campo al San Paolo per la rifinitura prima della partenza per la Spagna.

Insigne-Messi

Come riporta Il Mattino:

"Ha fatto tutto quello che doveva fare, dal primo all'ultimo. Assieme agli altri. Con Gigi Riccio che più del solito gli ronzava attorno per chiedere notizie del suo dolore. Perché la paura è che nello zigzagare all'Insigne, ci possa essere una ricaduta. Ma Lorenzo ruggisce d'orgoglio e di liberazione. Nei film di fantascienza è così che i terrestri respingono gli invasori: con cuore e cervello. Ed Insigne la prima risposta alla Pulce che vuole andare a Lisbona per la final eight che sarà uno spettacolo straordinario, sia pure senza pubblico. E quelli come Messi, una macchina da oltre cento milioni all'anno, non possono restare alla finestra quando il circo dà vita a uno spettacolo che per 10 giorni terrà tutti incollati davanti alle tv di mezzo mondo. Messi contro Insigne. Meglio il contrario, vero. Lorenzo contro Leo. Maradona li ama entrambi anche se D10S sa bene che la sua avventura negativa da ct con l'Argentina dipese molto dallo scarso rendimento della Pulce. Si va incontro alla notte con sensazioni forti e numeri chiari: Napoli imbattuto in Coppa in questa stagione ma il Barcellona che non perde in casa in Champions dal 1° maggio del 2013 (1-0 del Bayern di Monaco). Gattuso chiederà a Insigne se si sente al 100 per cento. Messi si fa bastare il calcio. Non vuole altro. Due soli libri aperti in vita sua (e non finiti): la Bibbia e la biografia di Maradona. Alla cerimonia di un Pallone d'oro gli chiedono di parlare inglese. E lui risponde di no. Anche Lorenzo è fatto così: solo il calcio nella sua vita. Dalla mattina alla sera".