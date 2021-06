Insigne, il primo presidente: "Lo andavo a prendere a casa per gli allenamenti, i ragazzi già si facevano fare l'autografo da Lorenzo"

Ultime notizie Napoli - Orazio Vitale, presidente della scuola calcio Olimpia, che il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha frequentato dai 6 ai 14 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino.

«Oggi quasi ci sembra naturale, ma le prime volte in serie A o con la Nazionale ci veniva la pelle d'ora. Già da piccolo si vedevano le caratteristiche di quel ragazzo. Anche io sono di Fratta e oltre ad essere il presidente della scuola calcio ero anche il suo autista: perché lo andavo a prendere a casa e lo portavo con me agli allenamenti.

Quel gruppo dei 90-91 era molto affiatato, ma tutti riconoscevano in Lorenzo il migliore di tutti. I ragazzi si facevano fare l'autografo da Lorenzo sui cartellini, anche se erano piccolissimi, avevano capito che fosse un predestinato. Quando è passato al Napoli dicevo in giro: ho dato via un ragazzo che andrà in Nazionale. I risultati mi hanno dato ragione»