Insigne guida il popolo napoletano nel flash mob per la quarantena da Coronavirus [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno sottolineano cosa sia successo nella giornata di ieri a Napoli:

"Napoli Una città unita nel canto per esorcizzare la paura e ritrovare il sorriso in questo periodo di quarantena forzata imposta dal Governo per l’emergenza da coronavirus. Dopo le tante iniziative spontanee e gli inviti girati anche sui social, un flash mob è stato organizzato ieri anche dal calcio Napoli che in mattinata ha chiamato a raccolta i suoi tifosi attraverso i canali social. Tutti a cantare un coro che accompagna ormai da anni le gare del Napoli.: “Alle 19:45 – si legge - facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso...”! con l’hashtag Hadapassaanuttata. Un flash mob in salsa azzurra che ha riscosso un grande successo. La città si è stretta alla squadra del cuore perché il Napoli è uno stato d’animo a cui non si può rinunciare. L’invito è stato raccolto in tutti i quartieri e i paesi dell’area Nord di Napoli. Il primo a intonare il coro è stato il capitano Lorenzo Insigne che dal suo balcone di casa ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video che lo ritrae intento a cantare il coro napoletano «Un giorno all’improvviso». «Facciamo cantare Napoli! Io ci sono!». A macchia d’olio il canto si è diffuso in tutta la città. Dalle zone collinari della città, il Rione Alto e il Vomero, a Fuorigrotta in via Consalvo (nei pressi dello Stadio) ai quartieri del centro, Capodimonte, Materdei, a Montecalvario, fino alle zone della City. Ma anche a Ponticelli, Barra, San Giorgio, Portici, Giffoni Valle Piana, Insomma l’appello della società azzurra è stato raccolto in pieno e molti hanno postato i loro video, taggando la società sportiva Calcio Napoli. Un altro modo per tenersi compagnia in questo momento triste per la «quarantena» con un coro che invece testimonia la gioia per una vittoria sul campo da gioco del Napoli e in cui tutti i tifosi si identificano da sempre, soprattutto dopo un’impresa sportiva. La città di Napoli si è mobilitata, nei giorni scorsi, spontaneamente con canti in tutta la città. L’inno di questo periodo è «Abbracciame» di Andrea Sannino. Il cantante ha postato su facebook il suo pensiero ringraziando tutti e rivelando: «Dopo cinque anni e solo grazie alla vostra forza Abbracciame è primo in classifica tra i brani più scaricati e i proventi verranno devoluti alla ricerca o ad uno degli ospedali che si stanno occupando di questa emergenza». Inoltre, le canzoni di Pino Daniele e alle altre classiche napoletane sono state cantate in concerti improvvisati anche da musicisti anche improvvisati. Anche il Napoli ha voluto dare il suo contributo in un momento delicato per la città che non si è fatta attendere e ha cantato l’inno della gioia, quello delle grandi imprese".