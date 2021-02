Repubblica - Insigne fa 100 con il Napoli, fuochi d’artificio dei tifosi all’uscita per festeggiarlo

L'edizione odierna di Repubblica riporta alcuni dettagli in merito alla serata di ieri di Lorenzo Insigne:

Cento volte Insigne, che scrive una pagina fondamentale proprio nella serata più difficile della gestione Gattuso. L’emblema è il capitano. E il cerchio si chiude proprio dove tutto era cominciato: il rigore sbagliato al Mapei Stadium contro i bianconeri in Supercoppa aveva materializzato cattivi pensieri e una crisi che sembrava irreversibile. Stavolta non sbaglia e riaccende la stagione del Napoli. Undici metri di gioia con tanto di dedica alla moglie Jenny per San Valentino: « Ero assolutamente tranquillo – ha spiegato Insigne – ho la fiducia dei miei compagni e dell’allenatore e questo mi basta. Mi spiace per l’errore in Supercoppa, ma ci ho messo una pietra sopra e adesso vado avanti. Sono felice di aver centrato il traguardo dei 100 gol con il Napoli: da napoletano sono davvero orgoglioso di questo traguardo » . Celebrato dai tifosi, all’esterno del Diego Armando Maradona, con i fuochi d’artificio.