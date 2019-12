Tuttosport - Insigne voleva cedere la fascia dopo gli insulti post-Salisburgo, ma Ancelotti gli ha confermato la fiducia: il racconto

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si interroga su chi sarà il capitano del Napoli questo pomeriggio contro il Bologna. A Liverpool il compito è toccato a Koulibaly, ma oggi in campo dovrebbe ritornare Lorenzo insigne dopo il problema al gomito che l'ha costretto a dare forfait per la gara in terra inglese.

Retroscena Auriemma fascia capitano Insigne