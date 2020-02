Insigne e Mertens ritrovati, Gazzetta: Gattuso vuole esperienza e qualità, da loro si aspetta i gol "pesanti"

Notizie Napoli calcio. Gli azzurri tornano da Brescia con altri tre punti e la consapevolezza di un morale sicuramente più alto in vista della sfida contro il Barcellona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento della squadra di Gattuso, incentrandosi sul rendimento di Lorenzo Insigne e Dries Mertens:

Esperienza e qualità servono eccome. Non è casuale se l’allenatore punterà su due giocatori che sono la sintesi di questi due aspetti. Lorenzo Insigne è il capitano, l’elemento di maggior talento al quale Gattuso ha affidato il ruolo di leader. Dries Mertens, invece, è il simbolo del Napoli sarriano, quello che ha incantato in Italia e in Europa, sul quale ha deciso di puntare anche l’attuale tecnico. A loro due ha chiesto gol pesanti, Gattuso. Perché entrambi hanno talento e inquadrano la porta come pochi. Il Barcellona è un ulteriore stimolo a fare meglio. Il confronto diretto col migliore giocatore al mondo, basterà per motivarli e esaltarli. La sfida con Leo Messi è nei loro pensieri.