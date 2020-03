Insigne e la rinascita con Gattuso, Gazzetta: adesso fa azioni che prima non gli passavano proprio per la mente

Ultimissime calcio Napoli - Dettagli, ma anche numeri e prestazioni che fanno pensare a Lorenzo il Magnifico e al suo Rinascimento. Già perché la cura di Gattuso ha rivitalizzato Insigne, sempre più incisivo e importante nei risultati del Napoli. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Quello che colpisce, nei dettagli, è l’atteggiamento in campo del capitano. Col Barcellona, per esempio, ci ha colpito una battaglia fisica per andare a pressare altissimo su Busquets, riuscendo alla fine a conquistare con coraggio e agonismo una punizione. Azioni che prima non erano proprio nella mente di questo giocatore cui non mancano sicuramente le qualità tecniche. Poi ci sono i numeri veri e propri. Gol decisivi con la Juventus e a Brescia. Assist sblocca-risultato contro il Torino”