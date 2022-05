Insigne e il retroscena sul Giro d'Italia a poche ore dal suo addio al Napoli: è successo sotto casa sua

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta un retroscena legato a Lorenzo Insigne e al Giro d'Italia passato a Napoli:



"Lorenzo Insigne oggi saluterà i tifosi azzurri allo stadio Maradona, ieri, intanto, ha salutato il passaggio della carovana rosa. Insigne abita in via Petrarca ed è stato immortalato in strada mentre rientrava velocemente a piedi a casa per assistere dal balcone del suo appartamento alla tappa del Giro d’Italia. Insigne è stato intercettato nella strada chiusa al traffico poco prima dell’arrivo dei ciclisti che sono transitati sotto il suo balcone. Prima, però, il capitano azzurro che quest’anno lascerà Napoli per trasferirsi in Canada, non si è sottratto ai selfie con i passanti, soprattutto con i ciclisti amatoriali che precedono a ogni tappa i professionisti impegnati nel Giro. Tanti gli auguri di buona fortuna che Insigne ha incassato per la sua prossima avventura canadese. Il calciatore era con la moglie e, nonostante gli occhiali da sole e il cappellino indossato, è stato subito riconosciuto dai fan".