Insigne-Chiesa, è sfida nella sfida all'Allianz. Il Mattino: "Il meglio che possa offrire il calcio italiano"

Napoli Calcio - Insigne e Chiesa hanno avuto percorsi diversi. Lorenzo ha dovuto girare e farsi le ossa in serie C e in serie B prima di conquistarsi un posto fisso nel Napoli, mentre Federico, dopo un breve periodo di apprendistato nel settore giovanile, è diventato presto punto fermo della Fiorentina. Poi il grande bivio: la chiamata da parte della Juventus, alla quale Chiesa non ha saputo resistere.

Come riporta Il Mattino: