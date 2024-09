Insigne: "Chi scelgo tra Politano e Neres. Lukaku? Se Conte l'ha aspettato fino all'ultimo..."

Napoli - Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport ha parlato anche del dualismo tra David Neres e Matteo Politano:

"Kvara è un grande giocatore, giovane. Lukaku viene da due anni in cui non ha fatto benissimo, ma è un top player. Se Conte l’ha voluto fortemente, se l’ha aspettato fino alla fine del mercato, vuol dire che sa cosa gli può dare. Neres me lo ricordo all’Ajax, fece una grande annata, ma per il rapporto che ho con Politano io spero che giochi lui e sia decisivo nel portare il Napoli di nuovo allo scudetto. Senza nulla togliere al brasiliano, ma con Matteo ho un rapporto speciale".