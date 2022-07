"Insegna calcio come pochi, ha creato Mertens centravanti", Hamsik ha scelto Calzona per la Slovacchia: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona lascia il Napoli per diventare il nuovo Ct della Slovacchia. L'ormai ex collaboratore di Spalletti (e ancor prima di Sarri) non era presente ieri a Dimaro per l'arrivo della squadra, essendo ormai ad un passo dall'addio: il club di De Laurentiis ha anche già scelto il sostituto di Calzona.

Calzona Hamsik Slovacchia

Calzona-Slovacchia, decisivo Hamsik

A scegliere Calzona per la Slovacchia è stato l'ex azzurro Marek Hamsik, decisivo nel suggerire il suo nome alla Federazione slovacca. Ecco un retroscena raccontato da Il Mattino che ha svelato alcune dichiarazioni dello stesso Hamsik: