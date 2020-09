UFFICIALE - Roma, Zaniolo crac: legamento crociato del ginocchio sinistro rotto, domani l'operazione a Villa Stuart

Serie A news - Il centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra Nicolò Zaniolo si è fatto male nella gara di ieri contro l'Olanda, ancor prima di uno scontro di gioco con van de Beek.

Infortunio Zaniolo esito risonanza magnetica terribile

"Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico"

Un incubo, visto che si trattava del ginocchio "sano", quello non operato in precedenza. Il calciatore della Roma, ha utilizzato Instagram per mandare un messaggio ai tifosi: