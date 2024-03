Rrahmani titolare in Napoli-Torino? Stamattina il provino decisivo: cosa filtra da Castel Volturno

Amir Rrahmani convocato per Napoli-Torino? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo le condizioni del difensore centrale kosovaro per la gara di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il calciatore effettuerà un provino decisivo questa mattina, se l'esito sarà positivo allora verrà lanciato nella mischia altrimenti no. Nessuno vuole correre rischi inutili per la gara di martedì contro il Barcellona in Champions League.

