Infortunio Rrahmani, CorSport: le ultime sui probabili tempi di recupero

Calcio Napoli - Quanto resterà fuori Rrahmani? Le condizioni del difensore del Kosovo, uscito anzitempo dalla gara di Cremona, tengono in ansia tutto l'ambiente Napoli. Contro l'Ajax sicuramente non ci sarà. Luciano Spalletti, così come tutti i tifosi, tiene il fiato sospeso. L'augurio è di non vedere troppo fermo ai box il centrale titolare della difesa. Il Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Amir.

Infortunio Rrahmani: le ultime

Come si legge sul Corriere dello Sport il difensore ieri ha iniziato il ciclo di terapie per abbozzare un recupero. Oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per avere un quadro della sensazione più dettagliato. Per adesso salterà l'impegno Champions in programma domani allo stadio Maradona.