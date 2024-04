Infortunio Olivera, i tempi di recupero: ecco quando tornerà a disposizione di Calzona

Ultime notizie SSC Napoli - Mathias Olivera è stato visitato all'SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo. Quante partite resterà fuori? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La smorfia di dolore con cui Mathias Olivera aveva lasciato il campo domenica pomeriggio a Monza aveva già dato un primo responso:

"I danno c’è e il Napoli perderà il terzino uruguaiano per almeno due o tre settimane: out sicuro contro Frosinone e Empoli, Olivera proverà a recuperare per essere almeno tra i convocati contro la Roma nell’ultimo weekend di aprile, anche se sarà complicato"