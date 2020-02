Infortunio Mertens, Il Mattino: il belga salterà il Torino, probabilmente out anche per l'Inter!

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata che poteva essere perfetta ieri per Dries Mertens e per tutto il Napoli e che invece lascerà l'amaro in bocca. Al di là del record di gol in maglia azzurra eguagliato, infatti, il calciatore belga ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo nemmeno un'ora a causa di una bruttissima entrata di Sergio Busquets. Forte contusione alla caviglia che, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", lo costringerà a saltare non solo il Torino sabato, ma anche il match di Coppa Italia di settimana prossima contro l'Inter. Non proprio una bella notizia, per usare un eufemismo, per Gennaro Gattuso, che dovrà rinunciare al suo miglior attaccante in un momento tanto delicato della stagione, con i partenopei che al San Paolo si giocheranno il pass per la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri dopo la vittoria per 1-0 a San Siro.

Infortunio Mertens Napoli Barcellona