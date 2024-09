Infortunio Meret, i tempi di recupero: ecco quante partite salterà

Ultime notizie SSC Napoli - Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere del Napoli ha già cominciato l'iter riabilitativo.

Infortunio Meret, i tempi di recupero

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’esito degli esami ha confermato lo stop di almeno una ventina di giorni: Meret tornerà dopo la sosta delle nazionali, vedremo se già per il primo match a Empoli. Di sicuro si tenterà di recuperarlo per il big match di San Siro contro il Milan, in programma il 29 ottobre.

