Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul recupero di Lobotka: "Ha iniziato subito il percorso riabilitativo che dovrebbe riportarlo in tempi stretti ad essere utilizzabile da Spalletti. Per sabato ad oggi è out ed è improbabile che sia convocato, perché uno sforzo supplementare potrebbe procurargli anche uno strappo. Il Napoli non correrà il rischio di perderlo per un tempo più lungo"