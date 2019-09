Infortunio Insigne, resta in dubbio per la Sampdoria: dovrebbe rientrare contro il Liverpool

Notizie SSC Napoli - Una notte e via. Si potrebbe ridurre così l'esperienza di Lorenzo Insigne in Nazionale, in ritiro a Casteldebole. L'attaccante non ce la fa, le sue condizioni fisiche lo obbligano a saltare le sfide contro Finlandia ed Armenia. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il capitano azzurro aveva già lasciato anzitempo il campo durante la sfida contro la Juventus. Un infortunio muscolare: questo quello che lo tormenta e che lo terrà ai box ancora per un po'. Il quotidiano ha ipotizzato una data di rientro in campo per il numero 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Resta in forte dubbio per la partita contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Questo perché poi il 17 settembre, ovvero 3 giorni dopo, al San Paolo arriva il Liverpool per l'esordio di Champions League".