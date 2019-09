Infortunio Insigne, Il Mattino: in dubbio contro la Sampdoria, ora è emergenza in attacco. Sbagliata la scelta di stringere i denti allo Stadium

Ultime notizie calcio Napoli - E' iniziata adesso a tutti gli effetti la settimana che ci porterà sabato al ritorno della Serie A dopo la sosta per le Nazionali, con il Napoli di scena per la prima volta in questa stagione al San Paolo. Sul campo però gli azzurri dovranno non solo vedersela contro la Sampdoria ma probabilmente dovranno anche fare a meno del loro capitano. Al momento, infatti, la sua presenza dal primo minuto rappresenta un punto interrogativo a causa dell'infortunio rimediato prima del fischio d'inizio contro la Juventus e che ha condizionato la sua prova all'Allianz Stadium, oltre ad averlo costretto a lasciare il campo anzitempo.

C'è allarme, però, in tutto il reparto offensivo: è in forte dubbio anche Arek Milik, Llorente si è aggregato al resto del gruppo solo 10 giorni fa mentre Lozano, il più atteso in senso assoluto forse, si aggregherà al resto della squadra solo 36 ore prima del fischio d'inizio della gara di sabato. A sottolinearlo è l'edizione oggi in edicola del quotidiano "Il Mattino", che sulle dinamiche dell'infortunio spiega:

"Ci sono scelte giuste che poi diventano sbagliate. Come quella di stringere i denti nonostante il dolore e continuare a giocare. Lorenzo Insigne ha rischiato, stretto i denti: contro la Juventus prima di alzare bandiera bianca ci ha pensato mille volte. Ma poi, quel leggero stiramento che ne ha condizionato la prestazione lo ha costretto ad arrendersi".

Al di là di tutto, resta la volontà del ragazzo di recuperare per essere regolarmente in campo contro la Sampdoria.