Ultimissime Napoli - In casa Napoli c'è un pizzico di preoccupazione per le condizioni di Elseid Hysaj. L'albanese ieri è uscito nei minuti finali di Cagliari per un problema al ginocchio. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero esserci delle ripercussioni sui legamenti dell'arto: "Oggi Hysaj sarà sottoposto a controlli dopo la distorsione al ginocchio destro: gli esami serviranno a scongiurare l’interessamento dei legamenti".