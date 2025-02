Infortunio David Neres, Il Mattino: salta sicuramente queste gare!

Ultime notizie SSC Napoli - Infortunio per David Neres, e gli accertamenti a cui si è sottoposto il 27enne giocatore sudamericano ieri mattina presso il pineta Grande Hospital di Castel Volturno hanno evidenziato una «lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra». Un'altra brutta tegola per il Napoli, sempre sulla catena di sinistra. Sui tempi di recupero, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive:

"Lo stop costringerà ai box l'attaccante paulista per almeno tre settimane. Questo nella migliore delle ipotesi. Il bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale del club infatti non specifica l'entità della lesione: ipotizzando si tratti di un «primo grado» i tempi di recupero vanno dai 15 ai 20 giorni. Nella malaugurata ipotesi si tratti di una lesione di secondo grado invece la prognosi prevede uno stop di circa un mese e mezzo. In ogni caso, l'ex Benfica salterà almeno le prossime 3 di campionato. Forse anche 4".

Insomma, Neres dovrebbe saltare le trasferte contro Lazio e Como e presumibilmente anche Napoli-Inter, con la speranza di rivederlo dopo il match-scudetto.