Infortuni Napoli, Tuttosport: lavoro personalizzato per tre azzurri. Con la Fiorentina tornano Luperto e forse Ghoulam, le ultime

Ultime calcio Napoli - In casa Napoli si cerca di capire anche come evolve la situazione infortunati e l'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione:

"Continua le terapie Maksimovic e il lavoro personalizzato di Koulibaly, Mertens e Karnezis. Ghoulam, invece, ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e un’altra parte ha seguito una tabella personalizzata: potrebbe essere convocato contro la Fiorentina. Sabato certamente tornerà Luperto: assente col Perugia per un attacco influenzale, ieri ha lavorato col gruppo. Meret ha svolto parte della seduta per il fastidio al fianco sinistro ma non dovrebbe saltare la gara contro la Fiorentina".