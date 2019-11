Infortuni Napoli, troppi in 4 mesi: Milik caso più grave, sospiro di sollievo per Mertens

Notizie Napoli - Maledizione infortuni, aumenta la lista in casa Napoli. L'ultimissimo è Dries Mertens, toccato duro da un avversario in Russia-Belgio e costretto alla sostituzione al 52’ per precauzione. Tuttavia, riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per l’attaccante belga si è trattato solo di un colpo al capo che gli ha causato appena uno stordimento. L’infortunio più grave, allo stato attuale, resta quello di Arkadiusz Milik che è tornato dal ritiro della nazionale con una lesione ai muscoli addominali.

Infortunio Napoli: la lista

Milik, così come Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam anche fermi ai box, sicuramente salteranno il prossimo match col Milan. Il greco soffre una contusione alla costola, mentre Ghoulam non è più tornato ai suoi livelli dopo l'ennesimo problema fisico. Ma non finisce qui. Perché di recente anche Allan si è dovuto fermare per una distorsione al ginocchio, e stagione tormentata anche per Mario Rui, che ha prima subito uno stiramento alla coscia nella gara contro il Torino e poi e un affaticamento muscolare contro la Spal.

Nikola Maksimovic ha invece lamentato un doppio problema al bicipite femorale contro il Torino e con il Verona, mentre Elseid Hysaj ha iniziato ad avere problemi muscolari contro la Sampdoria e si è poi infortunato gravemente contro il Verona. La partita con i veneti ha visto anche la contusione alla caviglia, anche se non seria, per Hirving Lozano. La ciliegina sulla torta purtroppo è Kevin Malcuit, il quale ha rimediato una rottura del legamento crociato anteriore contro l'Atalanta. Tempi di recupero che vanno dai 5 ai 6 mesi.