Infortuni Napoli: Garcia recupera tre calciatori, le condizioni

Il Napoli ha avuto un serio problema di infortuni in questo inizio di nuova stagione e ora ci sono buone notizie per Rudi Garcia che recupera tre calciatori che erano stati indisponibili fino a poco fa.

Infortuni Napoli: le condizioni di Rrahmani, Gollini e Juan Jesus

Napoli - Momento particolare per il Napoli per quanto riguarda la questione infortuni. Ma nelle ultime ore, da Castel Volturno, arrivano solo buone notizie. Come spiega Tuttosport, Garcia al Bentegodi dovrebbe ritrovare Gollini, che ha svolto allenamento completo, e Juan Jesus che ha svolto parte del lavoro col gruppo oltre alla parte di personalizzato. Rientrerà anche Rrahmani.