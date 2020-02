Indisponibili Barcellona, Marca: "Dramma senza fine, Setien spera di recuperare due giocatori per il ritorno con il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Situazione non facile in casa Barcellona, con i catalani che in vista del ritorno contro il Napoli devono fare la conta degli indisponibili. Ai lungodegenti Suarez e Dembele e contando Braithwaite, appena arrivato e fuori dalla lista per la Champions League, Setien deve aggiungere Sergio Busquets, che era diffidato ed è stato ammonito, ed Arturo Vidal, espulso ieri sera. Entrambi non ci saranno al Camp Nou per il ritorno contro gli azzurri. Vista l'emergenza, l'allenatore della squadra blaugrana spera di recuperare per quella partita (10 marzo) i due terzini Jordi Alba e Sergi Roberto che restano, allo stato attuale delle cose, ancora in dubbio. Sarà costretto, invece, a saltare probabilmente solo "El Clasico" Piquè, uscito malconcio dall'impianto di Fuorigrotta. A riportare la notizia è il quotidiano "Marca" che definisce questa situazione "un dramma senza fine".

