Incrocio Roma-Milano, il Napoli può rientrare nella corsa Scudetto

Ultime speranze per lo Scudetto per il Napoli. La 34esima giornata di campionato sembra essere favorevole agli azzurri almeno sulla carta come sottolineato da Repubblica

Sognare non è peccato e l’ultimissimo treno per lo scudetto passerà in questo week- end, in cui il calendario offre al Napoli una piccola chance di rimettersi in extremis in corsa per il primo posto. In programma ci sono infatti due incerti scontri di alta classifica: Inter- Roma e Lazio-Milan, mentre gli azzurri sono impegnati nella più abbordabile sfida di domani pomeriggio ( ore 15) a Empoli e in caso di vittoria potranno sperare in una frenata delle loro avversarie.

I tifosi sono smaniosi di crederci e hanno già dato il buon esempio, polverizzando i 4 mila biglietti in vendita per il settore Ospiti dello stadio “Castellani”: già sold out con largo anticipo. La trasferta in Toscana è tuttavia senza limitazioni per motivi di ordine pubblico ed è dunque molto probabile che i sostenitori al seguito della squadra di Luciano Spalletti possano essere alla fine addirittura di più, sparpagliati in ogni angolo del piccolo impianto in cui il tecnico di Certaldo è stato di casa prima da calciatore e poi per tre stagioni in panchina. Ma l’amarcord non sarà questa volta un ingrediente basilare, al di là della accoglienza probabilmente affettuosa che attende Spalletti a Empoli.