Incontro squadra-De Laurentiis, CdM: multe confermate, ma possibile bonus 'filotto Natale', il compromesso

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis e i giocatori, via alla resa dei conti. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, è arrivato il momento di un confronto tra le parti. Oggi a Castel Volturno è infatti in programma l'appuntamento della squadra, con l'intento di ritrovare il diavolo e individuare una strada collettiva per salvare quanto meno la stagione.

Vertice squadra-De Laurentiis: ecco un possibile patto

Si cercherà innanzitutto un compromesso. La squadra sa di aver sbagliato ed è pronta a chiedere scusa, ma dall'altra parte continua ad essere restia di fronte al pagamento delle multe. Il termine ultimo per rivolgersi al colleggio arbitrale è il 7 dicembre, ma entrambe le parti in gioco preferirebbero evitare l'epilogo in tribunale seppur sportivo. Sarà pertanto un confronto aperto, dove i due lati cercheranno un punti d'incontro sebbene al momento siano piuttosto distanti.

Una possibile soluzione - ipotizza il quotidiano - potrebbe essere la seguente: multe comunque pagate, in quanto è difficile che il presidente faccia un passo indietro, ma anche premi da ristabilire se nelle prossime gare fino a Natale il Napoli riuscisse a invertire la rotta. Un patto, insomma, per uscirne tutti nel miglior modo possibile, salvare la stagione e poi vedere il da farsi in estate tra cessioni e conferme.