Incidenti Cagliari-Napoli, scattata anche diffida: cosa significa e cosa rischia il club

Il Giudice Sportivo ha annunciato provvedimenti per gli incidenti di Cagliari-Napoli e non si intende solo la multa di 30 mila euro per entrambe le società, piuttosto anche la diffida scattata per le due parti.

La decisione del Giudice Sportivo per gli incidenti di Cagliari-Napoli

Ma cosa significa nel dettaglio? Che altre intemperanze - riporta La Repubblica oggi in edicola - potranno inasprire il livello delle prossime eventuali sanzioni, motivo per cui è fondamentale la trasferta di Torino vada liscia senza problemi di alcun tipo. A quel punto si rischierebbe poi la stangata.