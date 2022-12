Inchiesta bilanci Juve, Ronaldo torna all'attacco e una quindicina di azionisti si costituiscono parte civile

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie circa la richiesta di Cristiano Ronaldo con allo sfondo l'inchietsa sui bilanci della Juventus.

Una nuova richiesta di accesso agli atti della Juventus: Cristiano Ronaldo torna all’attacco sui 20 milioni di euro, quelli che il club bianconero dovrebbe ancora saldargli, almeno secondo la famosa “carta che deve rimanere segreta”. Questa volta il portoghese ha incassato il parere favorevole della procura. L’istanza infatti è stata più precisa rispetto alla precedente: oltre ad aver firmato una procura speciale in italiano e in inglese ai suoi avvocati, CR7 ha chiesto di verificare l’esistenza di documenti attestanti la sua posizione di credito verso la Juventus. Si tratta di una parte degli stipendi arretrati non pagati durante il Covid sulla base degli accordi stretti attraverso le side letters . Sarà il giudice per l’udienza preliminare a decidere. Nel frattempo anche una quindicina di azionisti ha presentato la stessa richiesta di accesso alle carte, nell’ottica di costituirsi parte civile