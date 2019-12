Il Mattino - Napoli nel segno della solidarietà: inaugurata una scuola in Benin, ai bambini kit per lo studio e magliette della SSC Napoli

Ultimissime notizie Napoli - Il Napoli nel segno della solidarietà. Ieri, in Benin, il Gruppo Laringe, attivo sul territorio, ha inaugurato una scuola per i bambini del villaggio di Perma, a nord della Repubblica del Benin. Oltre al kit per la scuola, distribuite anche tantissime magliette della SSC Napoli. Ecco quanto riportato sulle colonne de Il Mattino:

"Una scuola completamente nuova e intitolata ad «Antonio Laringe», è sorta presso il villaggio di Perma a nord della Repubblica del Benin. Ieri c’è stata l’inaugurazione da parte di Roberto Laringe, rappresentante del Gruppo Laringe, che opera nell’area flegrea, che ha costruito e attrezzato l’istituto. Presenti le più alte autorità dello Stato africano. I lavori di costruzione del plesso scolastico sono iniziati a settembre, a seguito della cerimonia della posa della prima pietra da parte del Console Gambardella e dopo soli 3 mesi, gli studenti ora possono usufruire dell’edificio per continuare il loro percorso formativo di studi. Ai piccoli bambini del Benin, infatti, oltre ai kits scolastici e al materiale didattico ieri sono state regalate anche tantissime serie di magliette del Napoli. E naturalmente tanti palloni da calcio. Chiusa la cerimonia d’inaugurazione i piccoli bambini del Benin, che indossavano le maglie di Insigne, Lozano, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly hanno dato vita ad una partitella. In palio non c’era nulla, solo la voglia di divertirsi e festeggiare tutti insieme. Tanto che si sono fatti coinvolgere anche i più grandi. Ora anche in questo piccolo paese dell’Africa si tifa Napoli".