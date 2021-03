In Italia arriva Sputnik V: ecco come funziona il vaccino russo

Ultime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sulla campagna di vaccinazione e annuncia l'arrivo in Italia del vaccino russo Sputnik V. Italia e Germania acquisteranno il vaccino russo, che è in attesa di autorizzazione da parte dell'Agenzia Europea per il Farmaco; lo stesso farà anche la Germania. All'Istituto Spallanzani di Roma sono in corso le collaborazioni con l'istituto russo Gamaleya, in vista delle prime sperimentazioni dello Sputnik in Italia.

Vaccino russo Sputnik V

Vaccino russo Sputnik in Italia

Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, "sono vari percorsi paralleli: c'è la sperimentazione che prevede anche l'arrivo di tre scienziati russi nei laboratori dell'istituto di Roma; è possibile la produzione in Italia di Sputnik V grazie all'accordo tra il Fondo governativo russo Russian Direct Investment e la società svizzera Adienne Pharma&Biotech, che ha stabilimenti in provincia di Monza, ma che potrebbe coinvolgere anche due aziende laziali; per la produzione in Italia, comunque, servono almeno 3-6 mesi, dunque il terzo canale è quello di un acquisto immediato di dosi già pronte: 50 milioni di fiale disponibili. Tutte per l'Italia? O solo il 13,4 per cento, vale a dire la quota riservata al nostro Paese nel lotto di acquisti della Commissione europea? Non c'è ancora una risposta".

Intanto, dopo i quattro vaccini già autorizzati (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson), sono in corso le verifiche per altri tre vaccini: una per Curavec (società tedesca), una per Novavax (americana) e la terza per Sputnik V, cominciata iil 4 marzo.

Come funziona il vaccino Sputnik

Spiegano all'Ema: «Sputnik V è costituito da due diversi virus appartenenti alla famiglia degli adenovirus, Ad26 e Ad5. Questi adenovirus sono stati modificati per contenere il gene per la produzione della proteina spike Sars-CoV-2; non possono riprodursi nel corpo e non causano malattie. I due adenovirus vengono somministrati separatamente: Ad26 viene utilizzato nella prima dose e Ad5 viene utilizzato nella seconda per aumentare l'effetto del vaccino».