È in dirittura d’arrivo lo scambio con la Sampdoria Zanoli per Bereszynski: la formula

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

È in dirittura d’arrivo lo scambio con la Sampdoria per aggiungere nel motore Bartosz Bereszynki, 30enne polacco, che sarà un’alternativa utile e preziosa a Giovanni Di Lorenzo. L’acquisto renderà l’organico completo. Il connazionale di Zielinski arriverà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, Alessandro Zanoli farà il percorso inverso e giocherà alla Samp ma solo in prestito secco.