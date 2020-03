In campo fino a luglio, tre partite a settimana, porte chiuse e campo neutro: ecco come potrebbe ripartire la Serie A

Notizie - Ieri c’è stata la riunione del gruppo di lavoro sui calendari internazionali, presenti pure l’Eca e l’European Leagues come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Prima si giocheranno e si concluderanno i campionati. Tutti. Poi, magari a metà luglio, sarà il turno della Champions e dell’Europa League. La riunione ha chiarito che ora Nyon dà priorità all’assegnazione dei titoli nazionali. Anche se si riprenderà a giugno, di date per finire ce ne sono: si giocherà sabato/domenica, il mercoledì e poi ancora il fine settimana. Quando riprenderà la Serie A giocherà inizialmente a porte chiuse e non è detto che per motivi logistici qualche squadra non sia costretta ad emigrare lontano da casa. Può essere il caso dell’Atalanta”