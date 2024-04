Immobile al Napoli, clamorosa ipotesi di scambio proposta dalla Lazio: ADL sta valutando l'opzione

Calciomercato Napoli - Immobile al Napoli e Simeone alla Lazio, è questa la clamorosa ipotesi di scambio che secondo Il Mattino starebbe valutando la Lazio di Lotito che vuole a tutti i costi Simeone dopo l'arrivo di Tudor in panchina.

Calciomercato Napoli: Immobile in cambio di Simeone

Il Napoli sta costruendo la squadra per la prossima stagione. Già molto attivo il presidente Aurelio De Laurentiis che presto annuncerà il prossimo allenatore (ancora da definire), il direttore sportivo (che sarà Manna) e rivoluzionerà la rosa con tanti addii e altrettanti arrivi.

Intanto, secondo le ultime notizie rivelate da Il Mattino c'è la Lazio che vuole a tutti i costi Simeone e nel ballo spunta una clamorosa ipotesi di scambio con Immobile al Napoli. La zia del Cholito sa che l'argentino vuole cambiare aria e nella capitale potrebbe esserci il suo posto ideale per rinascere con l'allenatore Igor Tudor che l'ha fatto esplodere a Verona per poi arrivare a vestire la maglia del Napoli.

Immobile già in passato è stato vicinissimo al Napoli quando ADL stava valutando il suo acquisto prima di prendere Osimhen. Adesso può andar via e giocare per la squadra del proprio cuore. Al momento guadagna 4 milioni l'anno e ha due anni di contratto con Lotito, ma l'impressione è che cambierà aria la prossima stagione. Ora il Napoli sta valutando l'opzione di scambio per il bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile.