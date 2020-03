Gazzetta - Immobile-Napoli, Lotito blinda il suo bomber: pronto contratto a vita con ingaggio top

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce della corte del Napoli verso Ciro Immobile ed il piano della Lazio per blindare il bomber:

Calciomercato Napoli: Immobile blindato da Lotito

"Nuovamente il Napoli sulle tracce per il capocannoniere della Lazio. Non direttamente ma attraverso la stima che il d.s. Cristiano Giuntoli nutre verso Immobile. Una pista sempre carica di suggestioni visto che il Napoli è stata la squadra dei suoi sogni quando da bambino ha cominciato a giocare a pallone a Torre Annunziata. Per il presidente Lotito è incedibile. O meglio non è stata mai presa in considerazione l’idea di una sua cessione. Anche dinanzi a maxi-offerte pronte a materializzarsi. Un feeling totale con la Lazio. Non solo questione di gol, ma di rapporti. Quello di Ciro e della sua famiglia, a cominciare dalla moglie Jessica, con Roma. Ma anche quello con Inzaghi, la squadra e l’ambiente. Dopo il rinnovo nell’autunno del 2018 la scadenza del suo contratto è stata portata al 2023. Con un ingaggio di base di 3, 2 milioni di euro più una fitta di serie di bonus. A partire dai gol segnati: 100 mila euro ogni dieci. Quest’anno quel traguardo è stato già raggiunto tre volte. Al di là di interessamenti emersi o che potrebbero emergere nei prossimi mesi, sia pure in uno scenario che si preannuncia ridimensionato anche in chiave mercato, da tempo è stata tracciata la via per un nuovo accordo. Per unire Immobile e la Lazio fino al 2025".