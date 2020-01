Immobile, l'agente: "Un giorno mi telefonò Paratici per segnalarmi Ciro al Sorrento"

Ultime Calcio Napoli - Sull'edizione odierna de Il Mattino si legge la storia dell'incontro tra Ciro Immobile e l'agente Marco Sommella raccontata dallo stesso operatore di emrcato.

«Un giorno mi telefona Paratici, allora dirigente della Sampdoria, e mi segnala un ragazzo della Primavera del Sorrento: Immobile. Avrei portato a Genova il suo compagno, Di Leva, mentre Ciro sarebbe stato preso dalla Juve. Ma poco dopo si incrociarono le nostre strade grazie a Guglielmo Ricciardi, che dirigeva il settore giovanile del Sorrento».

Dopo aver vinto il torneo di Viareggio nel 2010, Ciro ha scelto come agente Sommella, socio di Alessandro Moggi. .

Napoli è distante 31 chilometri da Torre Annunziata, dove Ciro è nato, e 230 da Roma, dove gioca dal 2016. L’anno in cui questa distanza poteva essere azzerata. «Sarebbero bastati 9 milioni per portarlo a Napoli ma qualcuno fece i capricci», ha detto nei giorni scorsi Alessandro Moggi, alludendo al presidente De Laurentiis, che in quella estate vide partire Higuain (la Juve pagò la clausola di 90 milioni) e acquistò Milik