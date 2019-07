Marca titola in prima pagina: "Atletico, Simeone vuole un super attacco con Joao Felix, James e Lemar" [FOTO]

Prende sempre più piede l'ipotesi di vedere James Rodriguez con la maglia dell'Atletico Madrid. Il calciatore colombiano piace molto anche al Napoli che ha avviato la trattativa col Real Madrid. I Colchoneros, però, contano su una liquidità diversa ed una formula dell'operazione che accontenterebbe Florentino Perez. Marca, noto quotidiano iberico, ha titolato in prima pagina: "Simeone vuole all'Atletico un super attacco con Joao Felix, James e Lemar". Clicca sul file in allegato per vedere l'immagine.