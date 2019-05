"Resto al 100%", Ilicic spezza i sogni di gloria del Napoli: per Percassi è incedibile

Ultimissime calcio Napoli - "Resto al 100%". Sono queste le parole di Josip Ilicic che hanno stroncato i sogni di gloria della SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, si complica la pista Ilicic

Il calciatore, in zona mista dopo la sfida contro il Sassuolo, ha chiuso ad un possibile trafserimento il prossimo anno. Parole importanti che spediscono al mittente le offerte e le voci dei giorni scorsi: sembrava già essere stato trovato un accordo con l'entrourage del giocatore con il Napoli per un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore sloveno resterà a Bergamo con ogni probabilità. Il suo rinnovo contrattuale fino al 2023 lo blinda all'Atalanta: lo stesso presidente Percassi più volte ha ribadito la volontà di non cederlo.