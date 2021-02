Il vaccino AstraZeneca arriva in Italia: no agli anziani, ecco chi potrà utilizzarlo

Ultimissime notizie. La Repubblica oggi in edicola dà gli ultimi aggiornamenti sulla distribuzione dei vaccini, con la novità dell'arrivo in Italia delle fiale prodotte da AstraZeneca Oxford: "Dopo gli intoppi nella produzione, lo scontro fra azienda e Commissione europea, i dubbi su efficacia ed età più indicata per la somministrazione, 250 mila dosi del vaccino contro il Covid sono atterrate all’aeroporto militare di Pratica di Mare, sud di Roma. È il terzo vaccino, dopo Pfizer-BionTech e Moderna, ad arrivare in Italia".

Il vaccino AstraZeneca, a differenza degli altri due, è indicato per chi ha meno di 55 anni. Servirà a immunizzare prima di tutto categorie con molti contatti: personale scolastico e dei trasporti, forze dell’ordine e forze armate, detenuti e persone che vivono in comunità. Il vaccino di AstraZeneca deve essere conservato in frigo, senza le difficoltà della catena del freddo di Pfizer e Moderna. E anche se l’efficacia di AstraZeneca misurata nelle sperimentazioni è del 60%, assai inferiore al 95% di Pfizer e Moderna, il vaccino inglese ha dimostrato di rendere in ogni caso l’infezione più leggera, proteggendo il 76% dei vaccinati dai sintomi. Quel che interessa, in fondo, è non ammalarsi e andare in ospedale. In questo senso, arrivano dati confortanti dagli altri Paesi, come Israele, dove la campagna di vaccinazione è in stato più avanzato.