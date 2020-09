Il Tempo - E' stallo totale tra Roma e Napoli per lo scambio Under-Milik: il weekend non ha dato novità

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Tempo scrive sullo scambio Under-Milik: "La situazione che più di tutte sta causando uno stallo a meno di due settimane dall’esordio in campionato contro il Verona è quella relativa a Dzeko, Milik e Under. L’attaccante bosniaco, impegnato stasera in nazionale, aspetta di capire se il suo futuro sarà tinto di bianconero o ancora di giallorosso, con l’operazione che per ora è bloccata a causa del mancato accordo tra Roma e Napoli sulle valutazioni da dare al centravanti polacco e all’esterno turco. I partenopei, tramite l’intermediario dell’affare, hanno chiesto a Fienga la disponibilità ad inserire il giovane Bove per arrivare a Milik, ma non si registrano passi in avanti, con il weekend che è filato via senza troppe novità".