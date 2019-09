Il Sole 24 Ore - Il debito della Juve schizza a 464 milioni: il peso economico di CR7 ha raddoppiato le perdite

I debiti finanziari netti della Juventus hanno raggiunto i 464 milioni di euro al 30 giugno 2019. Lo dice la relazione sui conti semestrali di Exor, la holding che possiede il 63,77% della società di calcio. Il bilancio chiuso a giugno 2019 dalla Juventus sarà ufficializzato dal cda il 19 settembre, ma alcuni dati sono anticipati dalla semestrale di Exor, salvo lievi scostamenti nel bilancio definitivo. Secondo i dati di Exor la Juventus ha chiuso in perdita il bilancio 2018-2019 per circa 40 milioni (-19,2 milioni l' anno precedente). Nella scorsa stagione sportiva, la prima con Cristiano Ronaldo, i costi sono saliti e i debiti finanziari netti – stando ai dati di Exor – sono aumentati di 154,2 milioni in 12 mesi (a giugno 2018 erano 309,8 milioni), mentre il patrimonio netto è diminuito da 72 a 32 milioni. Dunque i debiti finanziari netti sono 14,5 volte il patrimonio netto e sono a un livello vicino ai ricavi operativi (non ancora noti), un rapporto che indica un forte appesantimento della situazione finanziaria. Sulla stagione in corso Exor osserva che «l' esito della Champions League influenzerà in maniera significativa il risultato economico dell' esercizio 2019-2020, che al momento è previsto si chiuda in perdita». Lo riporta "Il Sole 24 Ore"