Il Sole 24 Ore - C'è Guardiola per la Juve: l'Adidas pronta a finanziare l'affare

Salgono le quotazioni di Pep Guardiola come nuovo tecnico della Juventus. Per la stampa sportiva il nome di Maurizio Sarri è quello sempre più vicino a vestirsi di bianconero, specie dopo il trionfo europeo, ma Il Sole 24 Ore entra parla della trattativa che porterebbe via svariate decine di milioni di euro.

Adidas e Pochettino - Fondamentale sarebbe l'aiuto di Adidas e Pochettino, questa sera impegnato nella finale di Champions tra il suo Tottenham e il Liverpool, al Manchester City. L'azienda tedesca, già sponsor della Juve e fresca di rinnovo multi-milionario con i bianconeri, sarebbe pronta a finanziare l'affare pagando l'ingaggio faraonico promesso a Guardiola. Il motivo è legato al fatto che sull'iberico si sta muovendo la Puma, competitor diretta di Adidas già in trattativa con Guardiola.

E Pochettino? Sarebbe il sostituto al City di Guardiola, con Maurizio Sarri che comunque ha diverse opzioni in Italia, a partire dalla Roma.